У Карпатах закликають утриматися від виходу у високогір'я: мороз вдарив до -12
У Карпатах фіксують погіршення погодних умов. Через посилення морозу та погану видимість українців закликають не підійматися на високогір'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
"Увага!!! Складні погодні умови! Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я. Станом на 09:00, 01.02.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 м), вітер північно-західний, 10 м/с., температура повітря -12°С, висока вологість", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні в більшості областей України періодично очікується мокрий сніг.
Додамо, раніше синоптики розповіли українцям, якої погоди їм очікувати у лютому 2023 року.
Крім того, також ми писали про те, коли в Україну можуть повернутися сильні морози.
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