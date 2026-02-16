Сніговий полон та велика вода: наслідки масштабної негоди в Україні 16 лютого (фото)

Київ і Київська область

Через інтенсивний снігопад з 15 лютого з 22:00 у столиці запровадили обмеження на в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту.

У Київській міській держадміністрації повідомили, що вночі працювали 289 одиниць спецтехніки "Київатодору". Особливу увагу приділили правим смугам, щоб забезпечити рух громадського транспорту. У парках та скверах залучили 67 одиниць техніки та 755 працівників.

Жителів закликали утриматися від поїздок власними авто. Попри це, у місті утворилися затори.

Станом на ранок 16 лютого патрульні зафіксували 87 викликів через ДТП у Києві, у трьох аваріях є потерпілі.

Синоптики попереджали про жовтий рівень небезпеки: пориви вітру 15-20 м/с та мороз до -9°.

Кіровоградська область

Через різку відлигу та дощі річка Вись вийшла з берегів і підтопила міст між селами Надлак та Потоки. Рух транспорту обмежили, об’їзд здійснюється через інші населені пункти.

За даними ОВА, через підтоплення надійшло 162 звернення з 26 громад області. Рятувальники 120 разів виїжджали на ліквідацію наслідків, залучено 180 надзвичайників, 48 одиниць техніки та 34 мотопомпи.

Підтоплені приватні подвір’я, підвали та погреби.



Підтоплений міст між селами Потоки та Надлак (фото: Калинопільська селищна рада)

Харківська область

Найскладніша ситуація - в Ізюмському районі. В Ізюмі підтоплено 139 приватних будинків і підвал багатоповерхівки.

До робіт залучено понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки. Підтоплення також фіксують у Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Берестинському районах.

У Харкові ситуація стабільна.

Дніпропетровська область

16 лютого в області оголосили штормове попередження - пориви вітру до 21 м/с.

У Дніпрі впало дерево на припарковані авто, пошкоджено світлофори на кількох проспектах. Комунальники усувають наслідки.

Наслідки негоди у Дніпрі (фото: "Суспільне Дніпро")

Синоптики прогнозують зниження температури до -8° вночі та новий циклон із мокрим снігом і ожеледицею.

Херсонська область

У Херсоні через зливу та сильний вітер повалило дерева, які заблокували дороги. Комунальні служби розчищають проїжджі частини та тротуари.

Рівненська область

За добу на дорогах області використали майже 1300 тонн протиожеледних матеріалів. Працювали 56 машин-механізмів.

Уночі рух був ускладнений поблизу Гощі та у Дубенському районі. Патрульна поліція регулювала трафік вручну.

У Рівному працюють близько 150 двірників і спецтехніка.

Сумська область

Через танення снігу та дощі підтоплено двори, дороги й території навчальних закладів.

Без світла залишилися понад 8 тисяч споживачів у кількох районах області. Енергетики відновлюють електропостачання.

У Сумах задіяні всі мотопомпи міста для відкачування води.

Миколаївська область

Підтоплено 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах. До рятувальників надійшло 23 повідомлення.

Залучено 25 рятувальників, 14 одиниць техніки та 9 мотопомп. У селі Кумарі залишаються підтопленими житлові будинки.

Донецька область

У Краматорській громаді через танення снігу підтоплено дороги в одному зі старостинських округів. Комунальники відкачують воду, щоб забезпечити проїзд транспорту.

Полтавська область

У Полтаві та старостатах ліквідовують підтоплення у низинних районах. Працюють мотопомпи та комунальна техніка.

На трасі Н-31 біля села Хоружі підтоплено проїзну частину, однак рух транспорту не обмежений.

Одеська область

У Роздільнянському районі підтоплено 93 будинки у 15 населених пунктах. У Березівському районі постраждали 75 житлових будинків.

Залучено техніку ДСНС, місцевої влади та підприємців. Проводять обстеження пошкодженого житла для визначення збитків та підготовки компенсацій.