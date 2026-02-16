Снежный плен и большая вода: последствия масштабной непогоды в Украине 16 февраля (фото)

Киев и Киевская область

Из-за интенсивного снегопада с 15 февраля с 22:00 в столице ввели ограничения на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта.

В Киевской городской госадминистрации сообщили, что ночью работали 289 единиц спецтехники "Киеватодора". Особое внимание уделили правым полосам, чтобы обеспечить движение общественного транспорта. В парках и скверах привлекли 67 единиц техники и 755 работников.

Жителей призвали воздержаться от поездок на собственных авто. Несмотря на это, в городе образовались пробки.

По состоянию на утро 16 февраля патрульные зафиксировали 87 вызовов из-за ДТП в Киеве, в трех авариях есть пострадавшие.

Синоптики предупреждали о желтом уровне опасности: порывы ветра 15-20 м/с и мороз до -9°.

Кировоградская область

Из-за резкой оттепели и дождей река Высь вышла из берегов и подтопила мост между селами Надлак и Потоки. Движение транспорта ограничили, объезд осуществляется через другие населенные пункты.

По данным ОГА, из-за подтопления поступило 162 обращения из 26 громад области. Спасатели 120 раз выезжали на ликвидацию последствий, привлечено 180 чрезвычайников, 48 единиц техники и 34 мотопомпы.

Подтоплены частные дворы, подвалы и погреба.



Подтоплен мост между селами Потоки и Надлак (фото: Калинопольский поселковый совет)

Харьковская область

Самая сложная ситуация - в Изюмском районе. В Изюме подтоплены 139 частных домов и подвал многоэтажки.

К работам привлечены более 50 спасателей и 12 единиц техники. Подтопления также фиксируют в Харьковском, Чугуевском, Богодуховском и Берестинском районах.

В Харькове ситуация стабильная.

Днепропетровская область

16 февраля в области объявили штормовое предупреждение - порывы ветра до 21 м/с.

В Днепре упало дерево на припаркованные авто, повреждены светофоры на нескольких проспектах. Коммунальщики устраняют последствия.

Последствия непогоды в Днепре (фото: "Суспільне Дніпро")

Синоптики прогнозируют снижение температуры до -8° ночью и новый циклон с мокрым снегом и гололедом.

Херсонская область

В Херсоне из-за ливня и сильного ветра повалило деревья, которые заблокировали дороги. Коммунальные службы расчищают проезжие части и тротуары.

Ровенская область

За сутки на дорогах области использовали почти 1300 тонн противогололедных материалов. Работали 56 машин-механизмов.

Ночью движение было затруднено вблизи Гощи и в Дубенском районе. Патрульная полиция регулировала трафик вручную.

В Ровно работают около 150 дворников и спецтехника.

Сумская область

Из-за таяния снега и дождей подтоплены дворы, дороги и территории учебных заведений.

Без света остались более 8 тысяч потребителей в нескольких районах области. Энергетики восстанавливают электроснабжение.

В Сумах задействованы все мотопомпы города для откачки воды.

Николаевская область

Подтоплены 49 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. К спасателям поступило 23 сообщения.

Привлечено 25 спасателей, 14 единиц техники и 9 мотопомп. В селе Кумари остаются подтопленными жилые дома.

Донецкая область

В Краматорской громаде из-за таяния снега подтоплены дороги в одном из старостинских округов. Коммунальщики откачивают воду, чтобы обеспечить проезд транспорта.

Полтавская область

В Полтаве и старостатах ликвидируют подтопления в низменных районах. Работают мотопомпы и коммунальная техника.

На трассе Н-31 возле села Хоружи подтоплена проезжая часть, однако движение транспорта не ограничено.

Одесская область

В Раздельнянском районе подтоплены 93 дома в 15 населенных пунктах. В Березовском районе пострадали 75 жилых домов.

Привлечена техника ГСЧС, местных властей и предпринимателей. Проводится обследование поврежденного жилья для определения ущерба и подготовки компенсаций.