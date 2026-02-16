Снежный плен и большая вода: последствия масштабной непогоды в Украине 16 февраля (фото)

В Украине 16 февраля в ряде областей ликвидируют последствия непогоды. Из-за снегопадов, резкой оттепели, дождей и сильного ветра фиксируют подтопления, падение деревьев, ДТП и перебои с электроснабжением.
РБК-Украина рассказывает, какая ситуация в разных регионах Украины.
Из-за интенсивного снегопада с 15 февраля с 22:00 в столице ввели ограничения на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта.
В Киевской городской госадминистрации сообщили, что ночью работали 289 единиц спецтехники "Киеватодора". Особое внимание уделили правым полосам, чтобы обеспечить движение общественного транспорта. В парках и скверах привлекли 67 единиц техники и 755 работников.
Жителей призвали воздержаться от поездок на собственных авто. Несмотря на это, в городе образовались пробки.
По состоянию на утро 16 февраля патрульные зафиксировали 87 вызовов из-за ДТП в Киеве, в трех авариях есть пострадавшие.
Синоптики предупреждали о желтом уровне опасности: порывы ветра 15-20 м/с и мороз до -9°.
Из-за резкой оттепели и дождей река Высь вышла из берегов и подтопила мост между селами Надлак и Потоки. Движение транспорта ограничили, объезд осуществляется через другие населенные пункты.
По данным ОГА, из-за подтопления поступило 162 обращения из 26 громад области. Спасатели 120 раз выезжали на ликвидацию последствий, привлечено 180 чрезвычайников, 48 единиц техники и 34 мотопомпы.
Подтоплены частные дворы, подвалы и погреба.
Подтоплен мост между селами Потоки и Надлак (фото: Калинопольский поселковый совет)
Самая сложная ситуация - в Изюмском районе. В Изюме подтоплены 139 частных домов и подвал многоэтажки.
К работам привлечены более 50 спасателей и 12 единиц техники. Подтопления также фиксируют в Харьковском, Чугуевском, Богодуховском и Берестинском районах.
В Харькове ситуация стабильная.
16 февраля в области объявили штормовое предупреждение - порывы ветра до 21 м/с.
В Днепре упало дерево на припаркованные авто, повреждены светофоры на нескольких проспектах. Коммунальщики устраняют последствия.
Последствия непогоды в Днепре (фото: "Суспільне Дніпро")
Синоптики прогнозируют снижение температуры до -8° ночью и новый циклон с мокрым снегом и гололедом.
В Херсоне из-за ливня и сильного ветра повалило деревья, которые заблокировали дороги. Коммунальные службы расчищают проезжие части и тротуары.
За сутки на дорогах области использовали почти 1300 тонн противогололедных материалов. Работали 56 машин-механизмов.
Ночью движение было затруднено вблизи Гощи и в Дубенском районе. Патрульная полиция регулировала трафик вручную.
В Ровно работают около 150 дворников и спецтехника.
Из-за таяния снега и дождей подтоплены дворы, дороги и территории учебных заведений.
Без света остались более 8 тысяч потребителей в нескольких районах области. Энергетики восстанавливают электроснабжение.
В Сумах задействованы все мотопомпы города для откачки воды.
Подтоплены 49 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. К спасателям поступило 23 сообщения.
Привлечено 25 спасателей, 14 единиц техники и 9 мотопомп. В селе Кумари остаются подтопленными жилые дома.
В Краматорской громаде из-за таяния снега подтоплены дороги в одном из старостинских округов. Коммунальщики откачивают воду, чтобы обеспечить проезд транспорта.
В Полтаве и старостатах ликвидируют подтопления в низменных районах. Работают мотопомпы и коммунальная техника.
На трассе Н-31 возле села Хоружи подтоплена проезжая часть, однако движение транспорта не ограничено.
В Раздельнянском районе подтоплены 93 дома в 15 населенных пунктах. В Березовском районе пострадали 75 жилых домов.
Привлечена техника ГСЧС, местных властей и предпринимателей. Проводится обследование поврежденного жилья для определения ущерба и подготовки компенсаций.
Ранее РБК-Украина писало, что 17 февраля в большинстве областей Украины ожидаются опасные метеорологические явления - на дорогах прогнозируют гололедицу (желтый уровень опасности), что может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб. Ночью температура воздуха в северных регионах опустится до -19°C, днем сохранится мороз, только на юге и в Крыму будет теплее.
Синоптики также предупреждают, что уже 18 февраля в Украину зайдет новый южный циклон, который принесет снегопады, метели и сильный ветер.
