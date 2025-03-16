Сніг та нічний мороз. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

"Вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг, а на решті території без опадів", - розповіли синоптики.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

"На решті території вночі та вдень 2-7° тепла, вдень на південному сході 8-13°", - додали в "Укргідрометцентрі".

Погода у Києві та області

17 березня буде марно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

Погода в Україні 17 березня (facebook.com/UkrHMC)