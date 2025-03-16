Сніг та нічний мороз. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 17 березня, зимова погода в Україні продовжиться. Місцями вдень та вночі ймовірні сніг та відчутний мороз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"Вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг, а на решті території без опадів", - розповіли синоптики.
На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
"На решті території вночі та вдень 2-7° тепла, вдень на південному сході 8-13°", - додали в "Укргідрометцентрі".
17 березня буде марно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.
Із суботи, 15 березня, в Україну прийшло різке похолодання. Очевидно, зима, на яку чекали в грудні та в січні, вирішила відігратися за пропущений час у березні.
Синоптики попереджають, що похолодання, яке і принесло із собою сніг в Україні, навряд чи буде короткочасним. Потепління очікується не раніше 22-23 березня.
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