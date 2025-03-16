Снег и ночной мороз. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

"Ночью в южной части и восточных областях небольшой дождь, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой мокрый снег, а на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.

На дорогах западных областей местами гололедица. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

"На остальной территории ночью и днем 2-7° тепла, днем на юго-востоке 8-13°", - добавили в "Укргидрометцентре".

Погода в Киеве и области

17 марта будет безоблачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

Погода в Украине 17 марта (facebook.com/UkrHMC)