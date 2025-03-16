ua en ru
Нд, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Сніг та нічний мороз. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Неділя 16 березня 2025 13:59
UA EN RU
Сніг та нічний мороз. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 17 березня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 17 березня, зимова погода в Україні продовжиться. Місцями вдень та вночі ймовірні сніг та відчутний мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг, а на решті території без опадів", - розповіли синоптики.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

"На решті території вночі та вдень 2-7° тепла, вдень на південному сході 8-13°", - додали в "Укргідрометцентрі".

Погода у Києві та області

17 березня буде марно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.
Сніг та нічний мороз. Синоптики дали прогноз на завтра в УкраїніПогода в Україні 17 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Із суботи, 15 березня, в Україну прийшло різке похолодання. Очевидно, зима, на яку чекали в грудні та в січні, вирішила відігратися за пропущений час у березні.

Синоптики попереджають, що похолодання, яке і принесло із собою сніг в Україні, навряд чи буде короткочасним. Потепління очікується не раніше 22-23 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Затриманому за вбивство активіста Дем'яна Ганула вручили підозру, - джерела
Затриманому за вбивство активіста Дем'яна Ганула вручили підозру, - джерела
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія