Снег и ночной мороз. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине
Завтра, 17 марта, зимняя погода в Украине продолжится. Местами днем и ночью вероятны снег и ощутимый мороз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"Ночью в южной части и восточных областях небольшой дождь, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой мокрый снег, а на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.
На дорогах западных областей местами гололедица. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.
"На остальной территории ночью и днем 2-7° тепла, днем на юго-востоке 8-13°", - добавили в "Укргидрометцентре".
Погода в Киеве и области
17 марта будет безоблачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.
Погода в Украине 17 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
С субботы, 15 марта, в Украину пришло резкое похолодание. По всей видимости, зима, которую ждали в декабре и в январе, решила отыграться за пропущенное время в марте.
Синоптики предупреждают, что пришедшее похолодание, которое и принесло с собой снег в Украине, вряд ли будет кратковременным. Потепление ожидается не раньше 22-23 марта.
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