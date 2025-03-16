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Снег и ночной мороз. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Украина, Воскресенье 16 марта 2025 13:59
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Снег и ночной мороз. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 17 марта в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 17 марта, зимняя погода в Украине продолжится. Местами днем и ночью вероятны снег и ощутимый мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Ночью в южной части и восточных областях небольшой дождь, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой мокрый снег, а на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.

На дорогах западных областей местами гололедица. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

"На остальной территории ночью и днем 2-7° тепла, днем на юго-востоке 8-13°", - добавили в "Укргидрометцентре".

Погода в Киеве и области

17 марта будет безоблачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.
Снег и ночной мороз. Синоптики дали прогноз на завтра в УкраинеПогода в Украине 17 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

С субботы, 15 марта, в Украину пришло резкое похолодание. По всей видимости, зима, которую ждали в декабре и в январе, решила отыграться за пропущенное время в марте.

Синоптики предупреждают, что пришедшее похолодание, которое и принесло с собой снег в Украине, вряд ли будет кратковременным. Потепление ожидается не раньше 22-23 марта.

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