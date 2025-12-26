UA

Сніг та хуртовини: в яких регіонах лютуватиме негода сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 26 грудня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у п'ятницю, 26 грудня погода різко зміниться. Майже по всій Україні, окрім крайнього заходу, очікується сніг, сильний вітер та хуртовини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

Діденко зазначила, що сьогодні очікується сніг, сильний вітер, хуртовини та підвищення температури повітря. Проте найменша ймовірність опадів буде у західних регіонах. На дорогах можливе утворення ожеледиці.

За даними Укргідрометцентру, зимову погоду зумовлять атмосферні фронти з півночі. Вночі сніг пройде у північних, більшості центральних та східних областей, а вдень - майже по всій Україні, окрім Закарпаття. 

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уночі на півночі, а вдень у більшості регіонів пориви сягатимуть 15-20 м/с, що спричинятиме хуртовини.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4…-9 градусів, у Карпатах та на Прикарпатті до -13. Вдень по всій країні очікується від 0 до -5 градусів.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Вночі прогнозують помірний сніг, вдень - невеликий. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с, очікується хуртовина.

У Київській області температура вночі становитиме -4…-9 градусів, удень - 0…-5. У столиці вночі буде -6…-8, удень - близько 0…-2 градусів морозу.

Нагадаємо, вчора синоптики попередили українців про наближення небезпечних метеорологічних явищ. Погода різко погіршиться у більшості областей України.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику січня в Україні.

Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць зими.

А ще метеорологи пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

ГідрометцентрПогода в Україні