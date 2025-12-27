ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сніг, сильний вітер та льодяна каша на дорогах: які регіони накриє негода сьогодні

Субота 27 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Сніг, сильний вітер та льодяна каша на дорогах: які регіони накриє негода сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 27 грудня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 27 грудня, в Україні очікується похмура погода зі снігом. У деяких регіонах прогнозується сильний вітер, ожеледиця та підвищення температури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні

"Опади будуть ковзати із півночі, ніби з'їжджати із гірки - підсипатиме, з перервами, весь найближчий час. На дорогах буде казна-що, ожеледиця, часом льодяна каша, обережно!", - попередила синоптик.

У суботу очікується сильний північно-західний вітер з поривами 15-20 м/с, тож Діденко радить уникати перебування під старими деревами.

Температура повітря залишатиметься близькою до нуля, з незначними коливаннями в бік відлиги або легкого морозу.

За даними Укргідрометцентру, вночі по Україні, окрім заходу, місцями очікується невеликий сніг, вдень у східних областях також можливі опади, на решті території без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі від -5 градусів до нуля, вдень від -3 до +2 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде вогко, хмарно, близько нуля, із сильним вітром. Очікуються пориви 15-20 м/с, хуртовина, ожеледиця на дорогах. I рівень небезпечності, жовтий

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Сніг, сильний вітер та льодяна каша на дорогах: які регіони накриє негода сьогодні

Нагадаємо, вчора снігопад накрив майже усю Україну, через що комунальники працювали у посиленому режимі. У мережі активно поширювали яскраві фото та відео міст, що потонули у білосніжному покривалі.

Також синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на вихідні й далі. За їхнім прогнозом справжню зиму слід очікувати на Новий рік.

Крім того, метеорологи пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну