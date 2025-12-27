ua en ru
Снег, сильный ветер и ледяная каша на дорогах: какие регионы накроет непогода сегодня

Суббота 27 декабря 2025 07:00
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 27 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода со снегом. В некоторых регионах прогнозируется сильный ветер, гололедица и повышение температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

"Осадки будут скользить с севера, будто съезжать с горки - будет подсыпать, с перерывами, все ближайшее время. На дорогах будет невесть что, гололедица, порой ледяная каша, осторожно!", - предупредила синоптик.

В субботу ожидается сильный северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с, поэтому Диденко советует избегать пребывания под старыми деревьями.

Температура воздуха будет оставаться близкой к нулю, с незначительными колебаниями в сторону оттепели или легкого мороза.

По данным Укргидрометцентра, ночью по Украине, кроме запада, местами ожидается небольшой снег, днем в восточных областях также возможны осадки, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью от -5 градусов до нуля, днем от -3 до +2 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сыро, облачно, около нуля, с сильным ветром. Ожидаются порывы 15-20 м/с, метель, гололедица на дорогах. I уровень опасности, желтый

Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Напомним, вчера снегопад накрыл почти всю Украину, из-за чего коммунальщики работали в усиленном режиме. В сети активно распространяли яркие фото и видео городов, утонувших в белоснежном покрывале.

Также синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на выходные и дальше. По их прогнозу настоящую зиму следует ожидать на Новый год.

Кроме того, метеорологи объясняли, как на украинских метеостанциях определяют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

