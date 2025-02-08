Сніг лише в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в січні 2025 року в Україні

Січень став найтеплішим в історії Києва, за місяць оновлено 11 температурних рекордів.

Зокрема, середньомісячна температура повітря в січні в Києві повторила рекордне значення 2007 року і становила 2,1° тепла. Це на 5,3° вище за кліматичну норму.

Для прикладу, синоптики зафіксували рекорд погоди в Україні в 14 обласних центрах 30 січня. До цього списку увійшов і Київ.

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