Снег только в одном регионе. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в январе 2025 в Украине

Январь стал самым теплым в истории Киева, за месяц обновлено 11 температурных рекордов.

В частности, среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве повторила рекордное значение 2007 года и составила 2,1° тепла. Это на 5,3° выше климатической нормы.

Для примера, синоптики зафиксировали рекорд погоды в Украине в 14 областных центрах 30 января. В это список вошел и Киев.

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