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Сніг із дощем, але не скрізь. Де чекати поганої погоди сьогодні в Україні

Україна, Середа 06 листопада 2024 07:00
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Сніг із дощем, але не скрізь. Де чекати поганої погоди сьогодні в Україні Фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 6 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 6 листопада, в Україні буде морозно вночі та порівняно тепло вдень. Хоча дощі та сніг все ж таки не обійдуть стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Найближчої ночі очікується від -3...+3, а протягом дня середи повітря прогріється до +6....+11 градусів, на Закарпатті та півдні до +10...+13 градусів", - розповіла вона.

У більшості областей України переважатиме суха погода, лише в східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Вітер, за даними синоптика, буде помірним, північно-західного напрямку, сильний, до штормових поривів, ще залишиться на сході та північному сході України.

Погода у Києві

У Києві 6 листопада буде без опадів. Вітер північно-західний, помірний, часом рвучкий. Найближчої ночі +1...+3 градусів, вдень +7...+9 градусів.

Погода в Україні у листопаді

У листопаді 2024 в Україні відчутно похолодало. До звичних "плюсів" додалися морози. Крім Карпат, де перший сніг випав ще наприкінці вересня, сніг уже випав у Харкові та Києві.

Зокрема, 5 листопада у Києві закінчився період без морозу. Вперше восени температура повітря знизилася до 2,1 градуса морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 21 квітня - всього 198 днів.

Детальніше про погоду в Україні на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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