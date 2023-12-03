Сніг і туман: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні на заході, півночі, у Карпатах очікується сніг. Також можливий мокрий сніг.

Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця. У центральних та північних областях туман.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. На півдні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби на заході -1 -6 градусів. На півдні вдень до +16, а вночі +4 +9 градусів. На решті території протягом доби від -2 до +3 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні вдень невеликий мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледь. У Києві можливі пориви вітру до 15-20 м/с, вранці та вночі туман, тому видимість знизиться до 200-500 м.

Стовпчики термометрів покажуть у Києві від 0 до +2 градусів.

Негода в Україні

Вчора на заході України оголосили штормове попередження. У Львівській області через снігопади та налипання снігу були знеструмлені майже 500 населених пунктів. Також негода залишила без світла десятки населених пунктів в Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Відомо, що через негоду та знеструмлення низка потягів курсували з затримками.