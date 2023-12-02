В Україні затримується низка потягів через снігопади: список рейсів
Снігопади накрили захід України 2 грудня, є знеструмлення. Через це деякі потяги запізнюються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"УЗ" наголошує, що через негоду немає скасованих рейсів. Проте через налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою:
- №17/18 Харків - Ужгород (+1:47);
- №265/266 Ужгород - Ковель (+1:40);
- №35/36 Одеса - Перемишль (+1:17);
- №53/54 Київ - Перемишль (+1:17);
- №7/8 Київ - Чернівці (+0:53);
- №715/716 Перемишль - Київ (+0:53);
- №95/96 Київ - Рахів (+0:47);
- №5/6 Запоріжжя - Ясіня (+0:36);
- №29/30 Київ - Ужгород (+0:35).
Стежити за затримками потягів можна на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua.
Погода в Україні
Сьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях.
Київ 2 грудня накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів.
Також відомо, що у Львівській області через негоду знеструмлено 305 населених пунктів. Фіксуються ускладнення у русі на об'їзній Львова. На інших дорогах - без ускладнень, місцями є намерзання та ожеледиця.
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