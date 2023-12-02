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На заході України штормове попередження: майже 500 населених пунктів знеструмлені

Україна, Субота 02 грудня 2023 13:55
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На заході України штормове попередження: майже 500 населених пунктів знеструмлені Фото: на заході України штормове попередження (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Штормове попередження оголосили на заході України 2 грудня. Через негоду знеструмлені майже 500 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та Міненерго.

Синоптики зазначають, що сьогодні у західних областях значний сніг та дощ. Очікується також ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Через негоду в Україні оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

На заході України штормове попередження: майже 500 населених пунктів знеструмлені

Міністерство енергетики повідомляє, що через сніг та вітер без світла 497 населених пунктів. Найбільше знеструмлених населених пунктів у таких областях:

  • Львівській - 305;
  • Івано-Франківській - 72;
  • Тернопільській - 67;
  • Хмельницькій - 50.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі.

Погода в Україні

Сьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях. Крім того, Київ накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів.

Також відомо, що через негоду та знеструмлення низка потягів курсують з затримками.

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