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Снег и туман: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синиптики дали прогноз погоды в Украине на 3 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 3 декабря будет со снегом, местами возможен мокрый снег. В центральных и северных областях туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня на западе, севере, в Карпатах ожидается снег. Возможен мокрый снег.

Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, на дорогах - гололедица. В центральных и северных областях туман.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. На юге порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток на западе -1 -6 градусов. На юге днем до +16, а ночью +4 +9 градусов. На остальной территории в течение суток от -2 до +3 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня днем небольшой мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица. В Киеве возможны порывы ветра до 15-20 м/с, утром и ночью туман, поэтому видимость снизится до 200-500 м/с.

Столбики термометров покажут в Киеве от 0 до +2 градусов.

Непогода в Украине

Вчера на западе Украины объявили штормовое предупреждение. Во Львовской области из-за снегопадов и налипания снега были обесточены около 500 населенных пунктов. Также непогода оставила без света десятки населенных пунктов в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Известно, что из-за непогоды и обесточивания ряд поездов курсировали с задержками.

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