Сніг у Харкові йде вже другий день (фото, відео)

В неділю, 3 листопада, у Харкові випав перший сніг. Продовжує йти він і сьогодні, 4 листопада.
РБК-Україна розповідає, який вигляд має місто.
Кадрами з Харкова діляться користувачі у соціальних мережах і місцеві Telegram-канали.
Виходячи з опублікованих фото та відео, земля ще не повністю вкрита снігом, проте подекуди він затримується.
Дехто зауважує, що Харків "потужно засипає снігом".
Тішиться "білими мухами" і дехто з тварин.
Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.
Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.
У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).
Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.
Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.
У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.
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