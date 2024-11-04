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Снег в Харькове идет уже второй день (фото, видео)

В большинстве регионов Украины стремительно холодает (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В воскресенье, 3 ноября, в Харькове выпал первый снег. Продолжает идти он и сегодня, 4 ноября.

РБК-Украина рассказывает, как выглядит город.

Первый снег в Харькове

Кадрамы из Харькова делятся пользователи в социальных сетях и местные Telegram-каналы.

Исходя из опубликованных фото и видео, земля еще не полностью укрыта снегом, однако кое-где он задерживается.

Некоторые отмечают, что Харьков "мощно засыпает снегом".

Радуется "белым мухам" и кое-кто из животных.

Первый снег в Карпатах

Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.

Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.

В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).

Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.

Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.

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