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Снег, грозы и заморозки: какой будет погода в Украине на выходные

Украина, Пятница 04 апреля 2025 18:30
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Снег, грозы и заморозки: какой будет погода в Украине на выходные Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 5-6 апреля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На выходных, 5-6 апреля, в Украине будет дождливо, местами с грозами и снегом. Суббота будет теплой, а воскресенье - в большинстве регионов холодным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Суббота, 5 апреля

В субботу, 5 апреля, в Украине будет дождь повсеместно, местами даже с грозами. Грозы стоит ждать:

  • на Закарпатье;
  • в Хмельницкой, в Черновицкой;
  • в Винницкой, Черкасской;
  • в Кировоградской, Днепропетровской;
  • в Донецкой, Луганской, Харьковской;
  • в Полтавской, Одесской.

Ночью максимальной температура будет в Донецкой области, до +10 градусов, а днем - в Луганской, до +19. В Киеве ожидается дождь, ночью до +8 градусов, днем - до +14.
Снег, грозы и заморозки: какой будет погода в Украине на выходные
Погода в Украине 5 апреля (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 6 апреля

В воскресенье, 6 апреля, в Украине погода будет противоположной субботе, 5 апреля. В частности, в нескольких областях ожидается дождь со снегом.

Он пройдет:

  • в западных областях;
  • в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой;
  • в Черкасской, Киевской, Киеве;
  • в Черниговской и Сумской областях.

В других областях будет просто дождить. Температура 6 апреля в Украине ощутимо снизится.

Стоит отметить, что территория Украины 6 апреля разделится на две части - холодную и теплую. Например, вся западная часть Украины будет холодной, с ночными заморозками до -1 градуса. Днем будет не больше +3 градусов.

На остальной территории Украины будет теплее, днем максимально до +16 градусов, в Луганской области. В Киеве ожидается дождь со снегом, ночью, как и днем, в пределах +3...+5.
Снег, грозы и заморозки: какой будет погода в Украине на выходные
Погода в Украине 6 апреля (meteo.gov.ua)

Погода в начале апреля в Украине

В апреле в Украине средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах +10...+13 градусов. Это на +1,5...+2 выше нормы.

При этом в начале апреля синоптики предупредили о резком похолодании. Оно затронет не только выходные, 5-6 апреля. На всю территорию страны оно распространится 8-10 апреля.

В частности, по прогнозам синоптиков, ожидаются заморозки и снег до 15 см.

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