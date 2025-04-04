Снег, грозы и заморозки: какой будет погода в Украине на выходные

На выходных, 5-6 апреля, в Украине будет дождливо, местами с грозами и снегом. Суббота будет теплой, а воскресенье - в большинстве регионов холодным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Суббота, 5 апреля

В субботу, 5 апреля, в Украине будет дождь повсеместно, местами даже с грозами. Грозы стоит ждать:

на Закарпатье;

в Хмельницкой, в Черновицкой;

в Винницкой, Черкасской;

в Кировоградской, Днепропетровской;

в Донецкой, Луганской, Харьковской;

в Полтавской, Одесской.

Ночью максимальной температура будет в Донецкой области, до +10 градусов, а днем - в Луганской, до +19. В Киеве ожидается дождь, ночью до +8 градусов, днем - до +14.



Погода в Украине 5 апреля (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 6 апреля

В воскресенье, 6 апреля, в Украине погода будет противоположной субботе, 5 апреля. В частности, в нескольких областях ожидается дождь со снегом.

Он пройдет:

в западных областях;

в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой;

в Черкасской, Киевской, Киеве;

в Черниговской и Сумской областях.

В других областях будет просто дождить. Температура 6 апреля в Украине ощутимо снизится.

Стоит отметить, что территория Украины 6 апреля разделится на две части - холодную и теплую. Например, вся западная часть Украины будет холодной, с ночными заморозками до -1 градуса. Днем будет не больше +3 градусов.

На остальной территории Украины будет теплее, днем максимально до +16 градусов, в Луганской области. В Киеве ожидается дождь со снегом, ночью, как и днем, в пределах +3...+5.



Погода в Украине 6 апреля (meteo.gov.ua)