Снег, грозы и заморозки: какой будет погода в Украине на выходные
На выходных, 5-6 апреля, в Украине будет дождливо, местами с грозами и снегом. Суббота будет теплой, а воскресенье - в большинстве регионов холодным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Суббота, 5 апреля
В субботу, 5 апреля, в Украине будет дождь повсеместно, местами даже с грозами. Грозы стоит ждать:
- на Закарпатье;
- в Хмельницкой, в Черновицкой;
- в Винницкой, Черкасской;
- в Кировоградской, Днепропетровской;
- в Донецкой, Луганской, Харьковской;
- в Полтавской, Одесской.
Ночью максимальной температура будет в Донецкой области, до +10 градусов, а днем - в Луганской, до +19. В Киеве ожидается дождь, ночью до +8 градусов, днем - до +14.
Погода в Украине 5 апреля (meteo.gov.ua)
Воскресенье, 6 апреля
В воскресенье, 6 апреля, в Украине погода будет противоположной субботе, 5 апреля. В частности, в нескольких областях ожидается дождь со снегом.
Он пройдет:
- в западных областях;
- в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой;
- в Черкасской, Киевской, Киеве;
- в Черниговской и Сумской областях.
В других областях будет просто дождить. Температура 6 апреля в Украине ощутимо снизится.
Стоит отметить, что территория Украины 6 апреля разделится на две части - холодную и теплую. Например, вся западная часть Украины будет холодной, с ночными заморозками до -1 градуса. Днем будет не больше +3 градусов.
На остальной территории Украины будет теплее, днем максимально до +16 градусов, в Луганской области. В Киеве ожидается дождь со снегом, ночью, как и днем, в пределах +3...+5.
Погода в Украине 6 апреля (meteo.gov.ua)
Погода в начале апреля в Украине
В апреле в Украине средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах +10...+13 градусов. Это на +1,5...+2 выше нормы.
При этом в начале апреля синоптики предупредили о резком похолодании. Оно затронет не только выходные, 5-6 апреля. На всю территорию страны оно распространится 8-10 апреля.
В частности, по прогнозам синоптиков, ожидаются заморозки и снег до 15 см.
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