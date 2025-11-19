Сніг дістався навіть до Одеської області: де в Україні сніжить і як сильно (фото, відео)

Де в Україні випав сніг учора

У вівторок, 18 листопада 2025 року, користувачі соціальних мереж і місцеві пабліки повідомляли про те, що сніг випав на високогір'ї Карпат, а також місцями дещо "нижче":

у Львівській області;

у Закарпатській області;

в Івано-Франківській області.

В останній на дороги вихала навіть снігоочисна техніка, яка спершу планувала взятись за очищення гірських перевалів.

Про перші прояви зими у Львівській області повідомили також у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відповідні світлини.

Що відбувається зі снігом в Україні сьогодні

Сьогодні (в середу, 19 листопада) сніг дістався Одеської області. Відповідними кадрами діляться, зокрема, користувачі Facebook.

"Сьогодні випав перший сніг в Одеській області. На відео Подільськ", - повідомляється на сторінці під назвою "Это Черноморск, детка".

"Подольск.INFO" також повідомляє, що Подільський район Одеської області "зустрічає сніг".

Про перший сніг в Одеській області повідомляє також блогерка Дарина на сторінці "Лайфстайл, гумор, село".

"Подивіться, яка краса із самого ранку. Ще йде і йде, такий... лапатий", - поділилась авторка публікації.

Тим часом "Портал Фотоінформ" повідомляє, що перший сніг 19 листопада випав у місті Кропивницький Кіровоградської області України.

Про погіршення погоди повідомляє також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області.

"Сьогодні та завтра на дорогах Кіровоградщини можуть суттєво погіршитися умови проїзду - синоптики прогнозують зниження температури повітря до +1°C, але відчувається, як -3°C, і коливатиметься до +5 градусів за Цельсієм. Мокрий сніг і дощ", - розповіли місцевим мешканцям і гостям області.

Уточнюється, що надвечір подекуди очікується густий туман й значне зниження видимості. Тож водіїв закликають:

бути уважними та обережними за кермом;

дотримуватися правил дорожнього руху;

надавати перевагу руху дорожній техніці;

подбати про зимове укомплектування своїх транспортних засобів (гума за сезоном, буксирувальний трос і теплі речі).

Перші сніжинки сезону помітили у повітрі також мешканці Полтави.

"Тим часом у Кам'янському пішов перший сніг", - повідомили користувачам на сторінці "Sobitie - Газета Событие Каменское".

"У Дніпрі пішов сніг", - розповіли на сторінці "Інформатор Дніпро".

Ситуація на високогір'ї Карпат зранку

Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 10:30 19 листопада 2025 року погода на горі Піп Іван була хмарною. Із невеликим снігом.

Вітер - південний, зі швидкістю 15 м/с. Температура повітря -7⁰С.

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

