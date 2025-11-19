Снег добрался даже до Одесской области: где в Украине снежит и как сильно (фото, видео)

Вчера погода принесла снег в ряд областей на западе Украины. Сегодня же белый "ковер" накрыл некоторые локации в Одесской области. Первый снег заметили также в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Подробнее о ситуации со снегом в Украине, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Во вторник, 18 ноября 2025 года, пользователи социальных сетей и местные паблики сообщали о том, что снег выпал на высокогорье Карпат, а также местами несколько "ниже":
В последней на дороги выехала даже снегоочистительная техника, которая сначала планировала взяться за очистку горных перевалов.
О первых проявлениях зимы во Львовской области сообщили также в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав соответствующие фотографии.
Сегодня (в среду, 19 ноября) снег добрался до Одесской области. Соответствующими кадрами делятся, в частности, пользователи Facebook.
"Сегодня выпал первый снег в Одесской области. На видео Подольск", - сообщается на странице под названием "Это Черноморск, детка".
"Подольск.INFO" также сообщает, что Подольский район Одесской области "встречает снег".
О первом снеге в Одесской области сообщает также блогер Дарья на странице "Лайфстайл, гумор, село".
"Посмотрите, какая красота с самого утра. Еще идет и идет, такой... лапатый", - поделилась автор публикации.
Между тем "Портал Фотоінформ" сообщает, что первый снег 19 ноября выпал в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины.
Об ухудшении погоды сообщает также Служба восстановления и развития инфраструктуры в Кировоградской области.
"Сегодня и завтра на дорогах Кировоградщины могут существенно ухудшиться условия проезда - синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха до +1°C, но ощущается, как -3°C, и будет колебаться до +5 градусов по Цельсию. Мокрый снег и дождь", - рассказали местным жителям и гостям области.
Уточняется, что к вечеру местами ожидается густой туман и значительное снижение видимости. Поэтому водителей призывают:
Первые снежинки сезона заметили в воздухе также жители Полтавы.
"Тем временем в Каменском пошел первый снег", - сообщили пользователям на странице "Sobitie - Газета Событие Каменское".
"В Днепре пошел снег", - рассказали на странице "Інформатор Дніпро".
Согласно информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 10:30 19 ноября 2025 года, погода на горе Поп Иван была облачной. С небольшим снегом.
Ветер - южный, со скоростью 15 м/с. Температура воздуха -7⁰С.
Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталка Диденко предупредила жителей и гостей нашего государства, что согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, похолодание в Украине может усилиться со следующего понедельника, 24 ноября.
Сегодня же, по ее информации, южные и восточные области Украины накрывают атмосферные фронты, которые обусловливают влажную погоду и осадки в виде дождя и мокрого снега (при более низких температурах в отдельных локациях).
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.