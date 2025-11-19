Снег добрался даже до Одесской области: где в Украине снежит и как сильно (фото, видео)

Где в Украине выпал снег вчера

Во вторник, 18 ноября 2025 года, пользователи социальных сетей и местные паблики сообщали о том, что снег выпал на высокогорье Карпат, а также местами несколько "ниже":

во Львовской области;

в Закарпатской области;

в Ивано-Франковской области.

В последней на дороги выехала даже снегоочистительная техника, которая сначала планировала взяться за очистку горных перевалов.

О первых проявлениях зимы во Львовской области сообщили также в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав соответствующие фотографии.

Что происходит со снегом в Украине сегодня

Сегодня (в среду, 19 ноября) снег добрался до Одесской области. Соответствующими кадрами делятся, в частности, пользователи Facebook.

"Сегодня выпал первый снег в Одесской области. На видео Подольск", - сообщается на странице под названием "Это Черноморск, детка".

"Подольск.INFO" также сообщает, что Подольский район Одесской области "встречает снег".

Публикация "Подольск.INFO" (скриншот: facebook.com/podolskinform)

О первом снеге в Одесской области сообщает также блогер Дарья на странице "Лайфстайл, гумор, село".

"Посмотрите, какая красота с самого утра. Еще идет и идет, такой... лапатый", - поделилась автор публикации.

Между тем "Портал Фотоінформ" сообщает, что первый снег 19 ноября выпал в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины.

Об ухудшении погоды сообщает также Служба восстановления и развития инфраструктуры в Кировоградской области.

"Сегодня и завтра на дорогах Кировоградщины могут существенно ухудшиться условия проезда - синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха до +1°C, но ощущается, как -3°C, и будет колебаться до +5 градусов по Цельсию. Мокрый снег и дождь", - рассказали местным жителям и гостям области.

Уточняется, что к вечеру местами ожидается густой туман и значительное снижение видимости. Поэтому водителей призывают:

быть внимательными и осторожными за рулем;

соблюдать правила дорожного движения;

уступать в движении дорожной технике;

позаботиться о зимнем укомплектовании своих транспортных средств (резина по сезону, буксировочный трос и теплые вещи).

Публикация службы (скриншот: facebook.com/restoration.kr)

Первые снежинки сезона заметили в воздухе также жители Полтавы.

"Тем временем в Каменском пошел первый снег", - сообщили пользователям на странице "Sobitie - Газета Событие Каменское".

"В Днепре пошел снег", - рассказали на странице "Інформатор Дніпро".

Ситуация на высокогорье Карпат с утра

Согласно информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 10:30 19 ноября 2025 года, погода на горе Поп Иван была облачной. С небольшим снегом.

Ветер - южный, со скоростью 15 м/с. Температура воздуха -7⁰С.

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Ситуация на высокогорье Карпат утром (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)