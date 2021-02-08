Снегопады в Украине: в шести областях ограничили движение грузовиков

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлекли 6 единиц техники (передвижные пункты обогрева) и 14 человек личного состава.

В рамках шести областей с 13:00 примут меры по ограничению движения крупногабаритного транспорта. Речь идет о:

Напомним, в ГСЧС предупреждали о возможной опасности возникновения чрезвычайных событий в связи с осложнением погодных условий, выпадением значительного слоя снега и гололедицей на дорогах.

Как писало РБК-Украина, из-за снегопада в Киеве сегодня закроют въезд для грузовиков. Ограничение будет действовать с 15:00 и до улучшения погоды.