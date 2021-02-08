Из-за непогоды в Украине существует опасность чрезвычайных событий

Сегодня, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Они могут привести к возникновению чрезвычайных происшествий.

"В связи с прогнозируемым осложнением погодных условий, выпадением значительного снега, снега с дождем, налипанием мокрого снега, гололедом и гололедицей на дорогах, - существует опасность возникновения чрезвычайных событий, характерных для этого периода", - говорится в сообщении ведомства.

В Частности они могут быть в западных, северных, центральных и южных регионах Украины.

В ведомстве отмечают, что спасатели готовы к реагированию на чрезвычайные происшествия, связанные с непогодой.