ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Из-за непогоды в Украине существует опасность чрезвычайных событий

Новина українською → Украина, Понедельник 08 февраля 2021 12:58
Из-за непогоды в Украине существует опасность чрезвычайных событий Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Они могут привести к возникновению чрезвычайных происшествий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В связи с прогнозируемым осложнением погодных условий, выпадением значительного снега, снега с дождем, налипанием мокрого снега, гололедом и гололедицей на дорогах, - существует опасность возникновения чрезвычайных событий, характерных для этого периода", - говорится в сообщении ведомства.

В Частности они могут быть в западных, северных, центральных и южных регионах Украины.

В ведомстве отмечают, что спасатели готовы к реагированию на чрезвычайные происшествия, связанные с непогодой.

Напомним, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидаются снегопады и сильные морозы. В Закарпатской и южных областях синоптики прогнозируют значительные дожди.

Кроме того, из-за непогоды советовали украинцам сегодня не выходить из домов без необходимости.

Добавим, сегодня Киев может ограничить въезд грузовиков из-за непогоды. Это нужно для того, чтобы минимизировать возникновение заторов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Погода
NEWS
У Путина назвали Украину частью "русского мира"
У Путина назвали Украину частью "русского мира"
DAILY
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию
Ульяна Безпалько, Сергей Щербина Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию