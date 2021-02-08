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Киев сегодня закроют для грузовиков из-за снегопада  

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 10:48
Киев сегодня закроют для грузовиков из-за снегопада   Фото: снегопад в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за снегопада в Киеве сегодня закроют въезд для грузовиков. Ограничение будет действовать с 15:00 и до улучшения погоды.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что в связи с сильными снегопадами с 15:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен. Ограничение будет действовать до улучшения погоды.

Ожидается, что это позволит минимизировать возникновение пробок на дорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. В связи с этим местные власти просят водителей фур и грузовиков заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева.

Кроме того, киевлян призывают по возможности не пользоваться личными авто, а также не парковать машины вдоль улиц и дорог, чтобы снегоуборочная техника могла свободно проехать.

Напомним, сегодня в большинстве областей Украины ожидаются снегопады и сильные морозы.

Согласно прогнозам синоптиков, в Украине погода скоро изменится, ожидается оттепель, но потом морозы вернутся и усилятся еще больше. В ближайшие десять дней прогнозируются обильные осадки.

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