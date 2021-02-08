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Снігопади в Україні: у шести областях обмежили рух вантажівок

Автор: Юлія Струк

В Україні погіршуються погодні умови. Через снігопади в шести областях обмежили рух вантажівок.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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За інформацією "Укренерго" знеструмлення населених пунктів відсутнє.

Служба автомобільних доріг інформує, що проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

У межах шести областей з 13:00 будуть вжиті заходи з обмеження руху великогабаритного транспорту. Йдеться про:

  • Київську область (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь),
  • Полтавську (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь),
  • Рівненську (М-06 Київ-Чоп),
  • Житомирську (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель),
  • Черкаську (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь),
  • Чернігівську (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми).

Крім того, в Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучили 6 одиниць техніки (пересувні пункти обігріву) та 14 осіб особового складу.

Нагадаємо, у ДСНС попереджали про можливу небезпеку виникнення надзвичайних подій через ускладнення погодних умов, випадання значного шару снігу та ожеледицею на дорогах.

Як писало РБК-Україна, через снігопад у Києві сьогодні закриють в'їзд для вантажівок. Обмеження діятиме з 15:00 і до поліпшення погоди.

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