Снігопади в Україні: у шести областях обмежили рух вантажівок

В Україні погіршуються погодні умови. Через снігопади в шести областях обмежили рух вантажівок.
За інформацією "Укренерго" знеструмлення населених пунктів відсутнє.
Служба автомобільних доріг інформує, що проїзд на дорогах загального користування забезпечено.
У межах шести областей з 13:00 будуть вжиті заходи з обмеження руху великогабаритного транспорту. Йдеться про:
Крім того, в Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучили 6 одиниць техніки (пересувні пункти обігріву) та 14 осіб особового складу.
Нагадаємо, у ДСНС попереджали про можливу небезпеку виникнення надзвичайних подій через ускладнення погодних умов, випадання значного шару снігу та ожеледицею на дорогах.
Як писало РБК-Україна, через снігопад у Києві сьогодні закриють в'їзд для вантажівок. Обмеження діятиме з 15:00 і до поліпшення погоди.