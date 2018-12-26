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Снігопади в Україні: ДСНС попереджає про ускладнення руху транспорту

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 06:53
Снігопади в Україні: ДСНС попереджає про ускладнення руху транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптики прогнозують 26 грудня снігопади та пориви вітру

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов в Україні у середу, 26 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомили в Українському Гідрометцентрі, протягом 26 грудня, а також 27 грудня в Україні часом сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура у середу вночі становитиме від -10 до -4, вдень від -6 до 0. Також вдень на півдні та заході, з поширенням на більшу частину території країни прогнозується підвищення температури від -3 до + 3.

"Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях, а також ускладнюватимуть роботу органів комунального господарства", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше у Нацполіції повідомили, що у зв'язку із негодою на межі між Чернігівською та Полтавською областями застрягли близько 200 автомобілів. Там, де утворилися затори, організовано пункти обігріву. Для пасажирів та водіїв готують гарячий чай, також дають ковдри.

 

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