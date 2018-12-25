У Нацполіції розповіли про ситуацію на дорогах під час снігопадів в Україні

Фото: ситуація на дорогах України (НПУ)

Для відбуксування окремих машин, які застрягли в заметах, поліцейські застосували БТР

У зв'язку із негодою і сильними снігопадами в Україні у вівторок, 25 грудня, поліцейські витягли зі снігових заметів понад 300 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що наразі правоохоронці працюють разом з працівниками Держслужби з надзвичайних ситуацій та допомагають водіям. Над ліквідацією наслідків негоди працює важка техніка.

"Розгорнуто ситуаційні центри з надання допомоги учасникам дорожнього руху. З минулої ночі за допомогою поліцейського службового транспорту зі снігових заметів було витягнуто близько 300 автомобілів громадян", - зазначили в поліції.

Також додали, що станом на вечір вівторка найбільш серйозна ситуація склалася на кордоні Полтавської і Черкаської областей. Внаслідок снігових заметів там скупчилися близько 200 автомобілів.

"У зв'язку з ускладненою обстановкою вся поліція Полтавської області піднята по тривозі. Працює важка техніка", - повідомили у прес-службі.

Також 200 автомобілів заблоковані у Чорнобаївському районі Черкаської області між селами Іркліїв та Першотравневе.

"Ситуація ускладнюється тим, що з іншого боку вантажівка перекрила рух транспорту, тож снігоприбиральна техніка не може дістатися місця утворення затору. З найближчої військової частини направлено БТР для звільнення шляху", - повідомили у поліції.

Там, де утворилися затори, організовано пункти обігріву. Для пасажирів та водіїв готують гарячий чай, також дають ковдри. Крім того, поліцейські намагаються організувати об'їзд транспорту через Золотоношу і Драбів, аби вивести транспорт на трасу Київ-Харків.

Фото: ситуація на дорогах України (НПУ)

Також у Сумській області через погіршення погодних умов на автодорозі Т-1705 "Грунь-Мала-Павлівка" біля с. Гнелицький Яр Охтирського району в заторі опинилися 5 автомобілів та автобус без пасажирів.

Крім того, на посту "Климентове" патрульні поліцейські Сумської області зупиняють вантажний транспорт, аби уникнути утворення великого затору. Наразі на посту знаходиться 8 автомобілів.

У Миколаївській області на трасі М-13 на даний час заблоковано рух транспорту у зв'язку зі сніговими наметами з полів заввишки 1 метр. У сніговому полоні стоїть близько 40 великовагових та 15 легкових авто.

У Кіровоградській області на дорогах загального користування обмежено рух великовагового та пасажирського транспорту та обмежено рух усіх видів транспорту на автодорогах загального користування М-13 Кіровоград-Платонове та М-04 на ділянці Знам’янка-Олександрія.

У Дніпропетровській області ускладнений рух транспорту на автошляхах Софіївського, Криворізького та Пятихатського районів.

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням погодних умов, в деяких областях України будуть закриті дороги для пасажирських перевезень та великогабаритного транспорту.