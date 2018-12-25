Сніг та хуртовини в Україні: кілька областей обмежили рух транспорту

Фото: негода в Полтавській області (poltava.dsns.gov.ua)

Зокрема, повідомляється про обмеження руху в Полтавській області

У зв'язку з погіршенням погодних умов, в деяких областях України будуть закриті дороги для пасажирських перевезень та великогабаритного транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови ДніпроОДА Юрія Голика на сторінці Facebook.

Він зазначив, що дороги у Полтавській області до 02:00 26 грудня закриті для пасажирських перевезень та великогабаритного транспорту.

"Кіровоградська область закрила дороги на ділянках Кропивницький - Первомайське в бік Миколаївської області та Знаменівка - Олександрія в бік Дніпропетровської області", - зазначив він.

У той же час, в Дніпропетровській області всі дороги на зараз проезжаемы. Всі служби працюють на трасах.

"Але". Транспорт у бік Полтавської та Кіровоградської областей будемо зупиняти у нас на під'їздах до цих областей до відкриття ними руху. Прохання потерпіти і по можливості утриматися від поїздок по цих напрямках", - написав Голик.

На межі Черкаської та Полтавської областей у снігових заметах загрузло близько 200 машин. Ситуація ускладнюється тим,... Опубліковано Сергієм Князєвим Вівторок, 25 грудня 2018 р.

Раніше РБК-Україна писало, що через сильні снігопади і хуртовин ускладнено рух транспорту на автодорогах у 5 регіонах України.

Крім того, у Харківській області через негоду відключено понад 40 котелень. Директор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури харківської ОДА Сергій Магдисюк розповів, що повністю було знеструмлено 112 населених пунктів, що виразилося відключенням котелень.