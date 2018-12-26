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Через снігопади у Полтавській області призначили додаткові поїзди

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 17:18
Через снігопади у Полтавській області призначили додаткові поїзди
Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

УЗ призначила додаткові рейси за маршрутом Харків - Полтава - Київ

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди для перевезення громадян, пересування яких ускладнилося через негоду у Полтавській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці". 

Як зазначається, поїзди призначили у зв’язку з закриттям проїзду пасажирського, вантажного та приватного транзитного автотранспорту на дорогах державного значення у області. 

Повідомляється, що 27 грудня  додаткові поїзди курсуватимуть за маршрутом Харків - Полтава - Київ і зворотно. Відправлення із Харкова о 14:03, прибуття в Полтаву о 17:34, прибуття до Києва о 22:19. У зворотному напрямку з Києва відправлення о  06:53, прибуття в Полтаву о 12:26 та до Харкова о 15:02.

Водночас, зазначається, що на даний час у Полтавській області рух приміських та пасажирських поїздів, у тому числі транзитних, здійснюється в штатному режимі. 

Всього через Полтаву курсують близько 30 пасажирських поїздів.

Нагадаємо, у Полтавській області на автодорогах через снігопади у заторах залишаються 800 автомобілів. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку з заторами, які утворилися внаслідок снігопадів, з 14:00 26 грудня в'їзд до Полтавської області закритий для усіх видів транспорту.

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