Из-за снегопада затруднено движение транспорта в 5 регионах

Фото: непогода в Украине (npu.gov.ua)

Полиция призывает отказаться от дальних поездок

Из-за сильных снегопадов и метели затруднено движение транспорта на автодорогах в 5 регионах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что в Полтавской области из-за непогоды было затруднено движение на трассе Киев-Харьков вблизи села Решетиловка, а также вблизи села Махучи на автодороге Суммы-Полтава-Александрия. В Сумском районе осложнение произошло на автодороге Батурин-Конотоп-Глухов.

В Николаевской области движение транспорта затруднено на автодороге Кишинев-Платонов. Также затруднено движение по автодорогам в Черкасской и Кировоградской области.

"Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и оказывают помощь его участникам. На места осложнений движения направлено тяжелую технику для расчистки проезжей части", - сообщили в Нацполиции.

Правоохранители призывают граждан отказаться от дальних поездок из-за ситуации на дорогах.

"В случае, если вы уже отправились в дорогу – будьте внимательны и заранее выбирайте маршрут, учитывая погодные условия и дорожную обстановку на дорогах страны", - добавили правоохранители.

Напомним, в Харьковской области из-за непогоды отключено более 40 котельных. Директор жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры харьковской ОГА Сергей Магдисюк рассказал, что полностью было обесточено 112 населенных пунктов, что выразилось отключением котельных.