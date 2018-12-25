В Харьковской области из-за непогоды отключены более 40 котельных

Иллюстративное фото (УНИАН)

Полностью было обесточено 112 населенных пунктов

Директор жилищно-коммунального хозяйства и развития инфрастуктуры харьковской ОГА Сергей Магдисюк заявил, что из-за снежной бури в харьковской области было отключено более 110 линий электропередач, что привело к отключению 45 котельных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 057.ua

Магдисюк рассказал, что полностью было обесточено 112 населенных пунктов, что выразилось отключением котельных.

"У нас на сегодня отключены 45 котельных, на которых находятся жилых домов - 201, больниц - пять, школ 37 и девять садов", - заявил Магдисюк.

Также он добавил, что ликвидацией последствий будет заниматься более 50 бригад.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Полтаве отменяют автобусные рейсы. Из-за сложных погодных условий автовокзал Полтавы отменил большую часть междугородних и межобластных рейсов в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигова, Ромен, Лохвицы и других городов Полтавской и соседних областей.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" застряли более 170 туристов, которые с ночи не могут вылететь в Египет. По словам одного из пассажиров, рейс переносили уже пять раз из-за погодных условий, отсутствия самолета и по другим причинам.