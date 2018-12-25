Через снігопад ускладнено рух транспорту у 5 регіонах

Фото: негода в Україні (npu.gov.ua)

Поліція закликає відмовитись від дальніх поїздок

Через сильні снігопади та хуртовини ускладнено рух транспорту на автошляхах у 5 регіонах України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що у Полтавській області через негоду було ускладнено рух на на трасі Київ-Харків поблизу села Решетіловка, а також поблизу села Махучи на автошляху Суми-Полтава-Олександрія. У Сумському районі ускладнення відбулось на автодорозі Батурин-Конотоп-Глухів.

В Миколаївській області рух транспорту ускладнено на автодорозі Кишинів-Платонов. Також ускладнено рух автошляхами в Черкаській та Кіровоградській області.

"Поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху та надають допомогу його учасникам. На місця ускладнень руху направлено важку техніку для розчищення проїзної частини", - повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці закликають громадян відмовитись від дальніх поїздок через ситуацію на дорогах.

"У разі якщо ви вже вирушили в дорогу – будьте обачними та заздалегідь обирайте маршрут, враховуючи погодні умови та дорожню обстановку на дорогах країни", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, у Харківській області через негоду відключено понад 40 котелень. Директор житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури харківської ОДА Сергій Магдисюк розповів, що повністю було знеструмлено 112 населених пунктів, що виразилося відключенням котелень.