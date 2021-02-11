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Из-за снегопада ограничение на грузовики ввели еще в двух областях

Новина українською → Украина, Четверг 11 февраля 2021 12:47
Из-за снегопада ограничение на грузовики ввели еще в двух областях Фото: спецтехника на заснеженной дороге (Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: РБК-Украина

Ограничение на движение грузовиков ввели еще в двух областях Украины - Черниговской и Тернопольской. Ранее подобные меры начали действовать в Киеве и пяти областях.

Об этом сообщила пресс-лужба ГСЧС.

В частности, в Черниговской области ограничили движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта с 10:00 11 февраля на трассе М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка.

В Тернопольской области - с 12:30 11 февраля на автодороге М-09 Тернополь-Рава-Русская, М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка, М-19 Доманова-Черновцы-Тереблече.

Согласно прогнозу метеорологов, морозы в Украине резко ударят в ближайшие дни. Сейчас в областях страны продолжают идти снегопады разной интенсивности.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве введено оперативное положение для транспорта из-за снегопадов. По прогнозам синоптиков, в столице снегопад будет продолжаться непрерывно вплоть до вечера 13 февраля.

Столичные спасатели на въездах в Киев развернули 8 теплопунктов для водителей. Также на Дарницком и Южном железнодорожных вокзалах установили палатки круглосуточных пунктов обогрева.

Из-за ухудшения погоды в Киеве закрыты школы, ограничен въезд грузовиков, городские службы работают круглосуточно.

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