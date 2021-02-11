Из-за снегопада ограничение на грузовики ввели еще в двух областях

Ограничение на движение грузовиков ввели еще в двух областях Украины - Черниговской и Тернопольской. Ранее подобные меры начали действовать в Киеве и пяти областях .

Об этом сообщила пресс-лужба ГСЧС .

В частности, в Черниговской области ограничили движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта с 10:00 11 февраля на трассе М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка.

В Тернопольской области - с 12:30 11 февраля на автодороге М-09 Тернополь-Рава-Русская, М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка, М-19 Доманова-Черновцы-Тереблече.