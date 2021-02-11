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Через снігопад обмеження на вантажівки запровадили ще в двох областях

Новость на русском → Україна, Четвер 11 лютого 2021 12:47
Через снігопад обмеження на вантажівки запровадили ще в двох областях Фото: спецтехніка на засніженій дорозі (Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: РБК-Україна

Обмеження на рух вантажівок запровадили ще в двох областях України - Чернігівській та Тернопільській. Раніше подібні заходи почали діяти в Києві та п'ятьох областях.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зокрема, у Чернігівській області обмежили рух великовагового та великогабаритного автотранспорту з 10:00 11 лютого на трасі М-01 Київ-Чернігів та Н-07 Суми-Юнаківка.

В Тернопільській області - з 12:30 11 лютого на автодорозі М-09 Тернопіль-Рава-Руська, М-12 Стрий-Кропивницький-Знам’янка та М-19 Доманова-Чернівці-Тереблече.

Згідно з прогнозом метеорологів, морози в Україні різко вдарять найближчими днями. Наразі в областях країни продовжують йти снігопади з різною інтенсивністю.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві запроваджено оперативне положення для транспорту через снігопади. За прогнозами синоптиків, в столиці снігопад триватиме безперервно аж до вечора 13 лютого.

Столичні рятувальники на в'їздах до Києва розгорнули 8 теплопунктів для водіїв. Також на Дарницькому та Південному залізничних вокзалах встановили намети цілодобових пунктів обігріву.

Через погіршення погоди в Києві закрито школи, обмежено в'їзд вантажівок, міські служби працюють цілодобово.

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