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На въездах в Киев развернули 8 теплопунктов, - Кличко

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 18:02
На въездах в Киев развернули 8 теплопунктов, - Кличко Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Столичные спасатели на въездах в Киев развернули 8 теплопунктов для водителей.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга.

"Синоптики дают неутешительный прогноз. Снегопады продолжатся еще несколько дней с разной интенсивностью. А в конце недели ожидается резкое понижение температуры воздуха. Столичные спасатели обустроили на въездах в Киев пункты обогрева для водителей. Ими могут воспользоваться все, кому необходимо. Таких пунктов сегодня - 8. Они обеспечены печки, ижеюта чаем", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что на Дарницком и Южном железнодорожных вокзалах установили палатки дополнительных круглосуточных пунктов обогрева.

Работу этих пунктов обеспечивают городские службы и общественные организации, которые занимаются бездомными.

"За последние дни в пункты на вокзалах обратились более 2 тысяч человек. Дополнительные пункты обогрева будут работать, пока будут продолжаться сильные морозы. А стационарных пунктов обогрева в Киеве - более 30. Работают они с 1 декабря по 31 марта", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, сильные морозы ожидаются в Украине в начале следующей недели, 15-18 февраля. До этого страну засыплет снегом.

в Конце января в Укргидрометцентре не исключали возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.

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