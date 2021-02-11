Из-за снегопада въезд грузовиков ограничили в Киеве и пяти областях

Из-за снегопада в Украине въезд грузовиков ограничили в Киеве и пяти областях. Речь идет о Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черкасской и Ровненской областях.

По состоянию на 10:00 наблюдается небольшой снег в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В Закарпатской и Черновицкой - небольшой снег с дождем.

"По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен", - указано в сообщении.

Ограничение въезда большегрузного автотранспорта необходимо, чтобы обеспечить эффективную работу дорожной снегоуборочной техники.

"Киев - с 7:00 11.02.2021 продолжают действовать ограничения движения на въезд в г. Киев на автодороге (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков,

М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка,

Н-08 Борисполь-Мариуполь)", - сказано в сообщении.

Кроме того, такие ограничения действуют:

Львовская область - с 08:30 11.02.2021 на а/д Н-09 Мукачево - Львов на участке Львов-Рогатин (до границы области);

Ивано-Франковская область - с 08:00 11.02.2021 на а/д Н-09 Мукачево - Львов на участке Рогатин-Львов (до границы области);

Закарпатская область - с 6:15 11.02.2021, на перевалочных участках дорог (Латирский, Абранский перевалы) на а/д М-06 Киев - Чоп;

Черкасская область - с 10:00 11.02.2021 на а/д М-05 Киев-Одесса, на а/д Р-01 Киев-Знаменка, на а/д Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) - г. Мариуполь в пределах области;

Ровненская область - с 11:00 11.02.2021 на а/д М-06 Киев - Чоп - в пределах области.

К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлекли около 1 тыс. 600 человек и 1 тыс. 200 ед. техники.

Подразделения ГСЧС с начала непогоды помогли освободить из снежных заносов 550 транспортных средств (из них 16 карет скорой и 23 автобуса) и оказали помощь 868 лицам.