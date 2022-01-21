Снег на западе и севере, на дорогах местами гололедица: прогноз погоды на завтра

В субботу, 22 января, снег ожидается в западных и северных регионах, а также в Винницкой области, на остальной территории Украины - без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -8 до +1 градуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине 22 января в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой снег. На остальной территории страны - переменная облачность без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. На всей территории страны ожидается северо-западный ветер 7-12 метров в секунду.
В Карпатах 22 января синоптики объявили I (желтый) уровень опасности. В регионе ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду и метель.
Фото: погода в Карпатах 22 января (meteo.gov.ua)
Температура воздуха 22 января составит:
Фото: погода в Украине 22 января (meteo.gov.ua)
В Киеве в течение завтрашнего дня синоптики ожидают небольшой снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до -2, днем - от -3 до -5 градусов.
Фото: погода в Киеве 22 января (meteo.gov.ua)
Напомним, эксперты отнесли 2021-й к семи самым теплым годам в истории наблюдений. Средняя глобальная температура в прошлом году была выше примерно на 1,11 градуса по Цельсию.
Отметим, ранее в Европейском центре по вопросам изменения климата назвали последние семь лет самыми жаркими на планете за всю историю наблюдений.