Снег на западе и севере, на дорогах местами гололедица: прогноз погоды на завтра

Прогноз во всех областях

В Украине 22 января в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой снег. На остальной территории страны - переменная облачность без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. На всей территории страны ожидается северо-западный ветер 7-12 метров в секунду.

В Карпатах 22 января синоптики объявили I (желтый) уровень опасности. В регионе ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду и метель.

Фото: погода в Карпатах 22 января (meteo.gov.ua)

Температура воздуха 22 января составит:

на западе днем от -2 до -4, ночью от -4 до -8;

на севере днем от -1 до -3, ночью от -3 до -5;

на востоке днем от -1 до -2, ночью от -6 до -8;

на юге днем от -1 до +2, ночью от -3 до -6;

в центре днем от -1 до -3, ночью от -4 до -7.

Фото: погода в Украине 22 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве в течение завтрашнего дня синоптики ожидают небольшой снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до -2, днем - от -3 до -5 градусов.

Фото: погода в Киеве 22 января (meteo.gov.ua)