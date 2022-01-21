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Снег на западе и севере, на дорогах местами гололедица: прогноз погоды на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

В субботу, 22 января, снег ожидается в западных и северных регионах, а также в Винницкой области, на остальной территории Украины - без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -8 до +1 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В Украине 22 января в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой снег. На остальной территории страны - переменная облачность без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. На всей территории страны ожидается северо-западный ветер 7-12 метров в секунду.

В Карпатах 22 января синоптики объявили I (желтый) уровень опасности. В регионе ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду и метель.

Фото: погода в Карпатах 22 января (meteo.gov.ua)

Температура воздуха 22 января составит:

  • на западе днем от -2 до -4, ночью от -4 до -8;
  • на севере днем от -1 до -3, ночью от -3 до -5;
  • на востоке днем от -1 до -2, ночью от -6 до -8;
  • на юге днем от -1 до +2, ночью от -3 до -6;
  • в центре днем от -1 до -3, ночью от -4 до -7.

Фото: погода в Украине 22 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве в течение завтрашнего дня синоптики ожидают небольшой снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до -2, днем - от -3 до -5 градусов.

Фото: погода в Киеве 22 января (meteo.gov.ua)

Напомним, эксперты отнесли 2021-й к семи самым теплым годам в истории наблюдений. Средняя глобальная температура в прошлом году была выше примерно на 1,11 градуса по Цельсию.

Отметим, ранее в Европейском центре по вопросам изменения климата назвали последние семь лет самыми жаркими на планете за всю историю наблюдений.

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