Сніг на заході та півночі, на дорогах місцями ожеледиця: прогноз погоди на завтра

У суботу, 22 січня, сніг очікується в західних і північних регіонах, а також у Вінницькій області, на решті території України - без істотних опадів. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -8 до +1 градуса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні 22 січня у західних, північних та Вінницькій областях очікується невеликий сніг. На решті території країни - мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. На всій території країни очікується північно-західний вітер 7-12 метрів в секунду.
У Карпатах 22 січня синоптики оголосили I (жовтий) рівень небезпеки. У регіоні очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду і хуртовина.
Фото: погода в Карпатах 22 січня (meteo.gov.ua)
Температура повітря 22 січня становитиме:
Фото: погода в Україні 22 січня (meteo.gov.ua)
У Києві протягом завтрашнього дня синоптики очікують невеликий сніг. Вітер західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до -2, вдень - від -3 до -5 градусів.
Фото: погода в Києві 22 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, експерти віднесли 2021-й до семи найтепліших років в історії спостережень. Середня глобальна температура минулого року була вище приблизно на 1,11 градуса за Цельсієм.
Зазначимо, раніше в Європейському центрі з питань зміни клімату назвали останні сім років найспекотнішими на планеті за всю історію спостережень.