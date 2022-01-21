Сніг на заході та півночі, на дорогах місцями ожеледиця: прогноз погоди на завтра

Прогноз у всіх областях

В Україні 22 січня у західних, північних та Вінницькій областях очікується невеликий сніг. На решті території країни - мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. На всій території країни очікується північно-західний вітер 7-12 метрів в секунду.

У Карпатах 22 січня синоптики оголосили I (жовтий) рівень небезпеки. У регіоні очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду і хуртовина.

Фото: погода в Карпатах 22 січня (meteo.gov.ua)

Температура повітря 22 січня становитиме:

на заході вдень від -2 до -4, вночі від -4 до -8;

на півночі вдень від -1 до -3, вночі від -3 до -5;

на сході вдень від -1 до -2, вночі від -6 до -8;

на півдні вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -6;

у центрі вдень від -1 до -3, вночі від -4 до -7.

Фото: погода в Україні 22 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві протягом завтрашнього дня синоптики очікують невеликий сніг. Вітер західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до -2, вдень - від -3 до -5 градусів.

Фото: погода в Києві 22 січня (meteo.gov.ua)