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Сніг на заході та півночі, на дорогах місцями ожеледиця: прогноз погоди на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

У суботу, 22 січня, сніг очікується в західних і північних регіонах, а також у Вінницькій області, на решті території України - без істотних опадів. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -8 до +1 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

В Україні 22 січня у західних, північних та Вінницькій областях очікується невеликий сніг. На решті території країни - мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. На всій території країни очікується північно-західний вітер 7-12 метрів в секунду.

У Карпатах 22 січня синоптики оголосили I (жовтий) рівень небезпеки. У регіоні очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду і хуртовина.

Фото: погода в Карпатах 22 січня (meteo.gov.ua)

Температура повітря 22 січня становитиме:

  • на заході вдень від -2 до -4, вночі від -4 до -8;
  • на півночі вдень від -1 до -3, вночі від -3 до -5;
  • на сході вдень від -1 до -2, вночі від -6 до -8;
  • на півдні вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -6;
  • у центрі вдень від -1 до -3, вночі від -4 до -7.

Фото: погода в Україні 22 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві протягом завтрашнього дня синоптики очікують невеликий сніг. Вітер західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до -2, вдень - від -3 до -5 градусів.

Фото: погода в Києві 22 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, експерти віднесли 2021-й до семи найтепліших років в історії спостережень. Середня глобальна температура минулого року була вище приблизно на 1,11 градуса за Цельсієм.

Зазначимо, раніше в Європейському центрі з питань зміни клімату назвали останні сім років найспекотнішими на планеті за всю історію спостережень.

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