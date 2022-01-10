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Температурные рекорды. Последние 7 лет стали самыми жаркими на планете

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Понедельник 10 января 2022 15:59
Температурные рекорды. Последние 7 лет стали самыми жаркими на планете Фото: последние 7 лет стали самыми жаркими на планете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Европейском центре по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change Service (C3S) заявили, что последние семь лет были самыми жаркими на планете за всю историю наблюдений. В частности, прошлый год стал пятым самым теплым годом с рекордной жарой в некоторых странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В то же время по данным климатологов ЕС, количество газов, которые нагревают нашу атмосферу, продолжают увеличиваться.

Таким образом, страны Европы пережили самое теплое лето, а температурные рекорды на западе США и Канаде были побиты на несколько градусов.

Отмечено, что это повлекло сильные лесные пожары в июле и августе 2021 года, которые уничтожили почти целые города дотла и унесли сотни жизней.

"Эти события являются суровым напоминанием о необходимости изменить наш образ жизни, сделать решительные и эффективные шаги на пути к устойчивому обществу и работать над сокращением чистых выбросов углерода", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, данные Copernicus показали, что 2021 год был пятым самым жарким за всю историю наблюдений, чуть более теплым, чем 2015 и 2018 годы.

Так, средняя температура 2021 года была на 1,1-1,2 градуса выше доиндустриального уровня около 150 лет назад.

Напомним, в 2021 году средняя температура в Киеве составила 9,2 градуса тепла, что на 0,2 градуса больше климатической нормы 1991-2020 гг.

Добавим, недавно на севере Гренландии наблюдалась аномально высокая температура воздуха.

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