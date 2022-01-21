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Климатический рекорд: 2021 год вошел в семерку самых теплых лет в истории наблюдений

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Пятница 21 января 2022 12:29
Климатический рекорд: 2021 год вошел в семерку самых теплых лет в истории наблюдений Фото: 2021 год стал одним из семи самых теплых (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

По данным экспертов, 2021 год принадлежит к семи теплым годам в истории наблюдений. Средняя глобальная температура в прошлом году была примерно на 1,11 градуса за Цельсием выше доиндустриального (1850-1900 гг.) уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Meteorological Organization (WMO).

Так, семь лет с 2015 года были самыми теплыми в истории наблюдений. При этом 2016, 2019 и 2020 года относятся к тройке самых теплых. С 1980-х годов каждое следующее десятилетие было теплее предыдущего. В будущем ожидается сохранность такой тенденции.

"2021 год запомнится рекордной температурой почти 50 градусов в Канаде, сравнимой со значениями, зарегистрированными в жаркой пустыне Сахара в Алжире, исключительными дождями и смертоносными наводнениями в Азии и Европе, а также засухой в некоторых районах Африки и Южной Америки. Последствия изменения климата и связанные с погодой опасности оказали разрушительное воздействие на жизнь людей на каждом континенте", - сказал Генеральный секретарь WMO, профессор Петтери Таалас.

Напомним, в Европейском центре по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change Service (C3S) заявили, что последние семь лет были самыми жаркими на планете за всю историю наблюдений. В частности, прошлый год стал пятым самым теплым годом с рекордной жарой в некоторых странах.

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климатолог
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