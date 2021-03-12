Снег и ветер в Украине: проезд на дорогах госзначения обеспечен

На утро пятницы, 12 марта, снег шел в шести областях Украины, еще в одной - снег с дождем. При этом проезд по дорогам государственного значения обеспечен.
Указано, что на утро 12 марта снег умеренной интенсивности (прирост 1-3 см) в Закарпатской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской областях, снег с дождем - во Львовской, на остальной территории страны без осадков.
Покрытие на автодорогах госзначения в большинстве областей сухое; в областях с осадками - мокрое.
Отмечается, что на перевальных участках дорог в Закарпатской области умеренный снег. Состояние покрытия дорог мокрое.
На дорогах госзначения в областях с осадками проезжую часть расчищают от снега и обрабатывают покрытие дорог противогололедными материалами.
"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, погода в Украине принесет снегопады, дожди и дожди с мокрым снегом, а в некоторых областях ночная температура снизится до -15 градусов. Такая сложная погода ожидается уже 12 марта.
Как писало РБК-Украина, 12 марта погода в Киеве испортится. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице.