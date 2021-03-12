UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Снег и ветер в Украине: проезд на дорогах госзначения обеспечен

Автор: Юлия Струк

На утро пятницы, 12 марта, снег шел в шести областях Украины, еще в одной - снег с дождем. При этом проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Указано, что на утро 12 марта снег умеренной интенсивности (прирост 1-3 см) в Закарпатской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской областях, снег с дождем - во Львовской, на остальной территории страны без осадков.

Покрытие на автодорогах госзначения в большинстве областей сухое; в областях с осадками - мокрое.

Отмечается, что на перевальных участках дорог в Закарпатской области умеренный снег. Состояние покрытия дорог мокрое.

На дорогах госзначения в областях с осадками проезжую часть расчищают от снега и обрабатывают покрытие дорог противогололедными материалами.

"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, погода в Украине принесет снегопады, дожди и дожди с мокрым снегом, а в некоторых областях ночная температура снизится до -15 градусов. Такая сложная погода ожидается уже 12 марта.

Как писало РБК-Украина, 12 марта погода в Киеве испортится. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкравтодорСнегопад
Читайте также
Снегопады возвращаются в Украину: синоптики опубликовали прогноз
Киев готовится к возможному наводнению после снегопадов
Прогноз погоды