Снег и ветер в Украине: проезд на дорогах госзначения обеспечен

Указано, что на утро 12 марта снег умеренной интенсивности (прирост 1-3 см) в Закарпатской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской областях, снег с дождем - во Львовской, на остальной территории страны без осадков.

Покрытие на автодорогах госзначения в большинстве областей сухое; в областях с осадками - мокрое.

Отмечается, что на перевальных участках дорог в Закарпатской области умеренный снег. Состояние покрытия дорог мокрое.

На дорогах госзначения в областях с осадками проезжую часть расчищают от снега и обрабатывают покрытие дорог противогололедными материалами.

"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - подчеркивается в сообщении.