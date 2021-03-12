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Сніг і вітер в Україні: проїзд на дорогах державного значення забезпечений

Автор: Юлія Струк

На ранок п'ятниці, 12 березня, сніг йшов у шести областях України, ще в одній - сніг з дощем. При цьому проїзд по дорогах державного значення забезпечений.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Зазначено, що на ранок 12 березня сніг помірної інтенсивності (приріст 1-3 см) у Закарпатській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській областях, сніг з дощем - у Львівській, на решті території країни без опадів.

Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе; в областях з опадами - мокре.

Відзначається, що на перевальних ділянках доріг у Закарпатській області помірний сніг. Стан покриття доріг мокрий.

На дорогах державного значення в областях з опадами проїжджу частину розчищають від снігу і обробляють покриття доріг протиожеледними матеріалами.

"Проїзд на автошляхах державного значення забезпечений", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні принесе снігопади, дощі і дощі з мокрим снігом, а в деяких областях нічна температура знизиться до -15 градусів. Така складна погода очікується вже 12 березня.

Як писало РБК-Україна, 12 березня погода в Києві зіпсується. Синоптики попереджають про мокрий сніг і ожеледицю.

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Новини України УкравтодорСнігопад
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