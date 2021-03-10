В Украину несется циклон с дождями, снегопадами и штормовым ветром

Погода в Украине окажется под действием циклона уже в пятницу, 12 марта. Синоптики обещают дождь, снег, сильный ветер. А завтра, 11-го числа, метеоситуация все еще будет спокойной - с солнцем и небольшим морозом.

Свежим прогнозом погоды с нами поделились синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

По словам Наталки Диденко, 11-го марта "еще можно наслаждаться сухой погодой и даже кое-где солнышком".

В этот день антициклон Luitgard будет блокировать мощный циклонический процесс, который к нам приближается вместе с атмосферными фронтами с юго-запада Европы.

А вот 12 марта циклон все же накроет страну. Нас ждет осложнение погоды с осадками и сильным ветром.

Но завтра, 11 марта, еще будет без осадков. Температура ночью опустится до морозов, ожидается -4... -9 градусов. На Востоке, северо-востоке, местами в центральных областях -9... -14 градусов, на Западе около нуля.

Днем в четверг предполагается от -3 до +3 градусов, а на Западе потеплеет до +4... +7 градусов. В западных областях и Приазовье завтра возможен порывистый ветер до штормового.

В Киеве 11 марта осадки не предвидятся. Ближайшей ночью -4... -6 градусов, днем 0... +2 градуса.

Синоптик предупредила, что 12-го марта ожидается осложнение погоды, которое связано со сменой воздушных масс.

В Украинском гидрометцентре показали карты погоды. Судя по ним, 11 марта нас ждет солнечный день с ночным морозом. А 12 марта на Западе - дождь с мокрым снегом, на Севере и в Центре сильный, местами умеренный снег, на Востоке осадки маловероятны. При этом ночные морозы в пятницу все еще будут, потеплеет лишь на Западе.

Погода в Украине 11-12 марта (скрин: meteo.gov.ua)