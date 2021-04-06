Снег и сильный ветер: в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

Завтра, 7 апреля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий . Непогода будет наблюдаться в северных и большинстве центральных областей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в Facebook .

Кроме того, 6-7 апреля, в связи со снегопадами на высокогорье в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

7 апреля в южных, восточных, днем и в центральных областях порывы ветра 15-20 м/сек.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 6 апреля, ухудшится погода. На большей части страны прогнозировали сильный ветер.

Напомним, синоптики сообщали, что Украину накроет мощный северный циклон, который принесет похолодание, осадки в виде мокрого снега и дождя, а также штормовой ветер.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня в Украине похолодает и будут идти дожди со снегом в западных областях. Днем температура будет колебаться от +2 до +7 на западе и до +14 на востоке и юге.