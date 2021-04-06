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Сніг та сильний вітер: в Україні на завтра оголосили штормове попередження

Автор: Инна Собора

Завтра, 7 квітня, в Україні очікується погіршення погодніх умов. Негода спостерігатиметься в північних та більшості центральних областей.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі в Facebook.

Зокрема, очікуються опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву.

7 квітня у південних, східних, вдень і в центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, 6-7 квітня, у зв'язку зi снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 6 квітня, погіршиться погода. На більшій частині країни прогнозували сильний вітер.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що Україну накриє потужний північний циклон, який принесе похолодання, опади у вигляді мокрого снігу і дощу, а також штормовий вітер.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні в Україні похолодає і будуть йти дощі зі снігом у західних областях. Вдень температура коливатиметься від +2 до +7 на заході і до +14 на сході і півдні.

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Новини України ПогодаШтормове попередження
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