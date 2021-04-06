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В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, в горах лавины

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 08:24
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, в горах лавины Фото: сильный ветер ожидается в центральных, восточных и южных областях (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 6 апреля, ухудшится погода. На большей части страны ожидается сильный ветер, в Карпатах объявлена снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, днем в центральных, восточных и южных областях прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Кроме этого сегодня ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Причиной этому станут снегопады в горах.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что Украину накроет мощный северный циклон, который принесет похолодание, осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный штормовой ветер.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине похолодает и будут идти дожди со снегом в западных областях. Днем температура будет колебаться от +2 до +7 на западе и до +14 на востоке и юге.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ухудшения погодных условий перенесли сроки завершения отопительного сезона. Завершение отопительного сезона планируют начать 10 апреля.

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