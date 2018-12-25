Снег и метели в Украине: несколько областей ограничили движение транспорта

Фото: непогода в Полтавской области (poltava.dsns.gov.ua)

В частности, сообщается об ограничении движения в Полтавской области

В связи с ухудшением погодных условий, в некоторых областях Украины будут закрыты дороги для пассажирских перевозок и великогабаритного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника председателя ДнепрОГА Юрия Голика на странице в Facebook.

Он отметил, что дороги в Полтавской области до 02:00 26 декабря закрыты для пассажирских перевозок и великогабаритного транспорта.

"Кировоградская область закрыла дороги на участках Кропивницкий - Первомайское в сторону Николаевской области и Знаменовка - Александрия в сторону Днепропетровской области", - отметил он.

В то же время, в Днепропетровской области все дороги на сейчас проезжаемы. Все службы работают на трассах.

"Но. Транспорт в сторону Полтавской и Кировоградской областей будем останавливать у нас на подъездах к этим областям до открытия ими движения. Просьба потерпеть и по возможности воздержаться от поездок по этим направлениям", - написал Голик.

На межі Черкаської та Полтавської областей у снігових заметах загрузло близько 200 машин. Ситуація ускладнюється тим,... Опубліковано Сергієм Князєвим Вівторок, 25 грудня 2018 р.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильных снегопадов и метели затруднено движение транспорта на автодорогах в 5 регионах Украины.

Кроме того, в Харьковской области из-за непогоды отключено более 40 котельных. Директор жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры харьковской ОГА Сергей Магдисюк рассказал, что полностью было обесточено 112 населенных пунктов, что выразилось отключением котельных.