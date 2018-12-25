Из-за снегопада в Полтаве отменяют автобусные рейсы

Фото: непогода в Полтавской области (poltava.dsns.gov.ua)

Полтаву и область засыпает снегом

В Полтаве из-за снегопада 25 декабря отменили ряд областных и межобластных автобусных рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт kolo.news.

Сообщается, что из-за сложных погодных условий автовокзал Полтавы отменил большую часть междугородних и межобластных рейсов. В частности, с утра отменили рейсы в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигова, Ромен, Лохвицы и других городов Полтавской и соседних областей. Большинство автобусных рейсов с автовокзала отменили из-за нерасчищенных дорог.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" застряли более 170 туристов, которые с ночи не могут вылететь в Египет. По словам одного из пассажиров, рейс переносили уже пять раз из-за погодных условий, отсутствия самолета и по другим причинам.

Отметим, сегодня синоптики предупредили об ухудшении погоды практически не всей территории Украины. В частности, сильный снег прогнозируется в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях. В целом по стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами до 25-28 м/с.