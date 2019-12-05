Снег и гололед: какая ситуация на дорогах страны

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Снег и гололед на дорогах фиксируют в трех областях

В четверг, 5 ноября, погода в Украине вызовет гололедицу на автодорогах Рівненької области. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу "Укравтодора" в Facebook.

Как сообщается, на большинстве автодорог страны покрытие сухое, а в Ивано-Франковской и Луганской областях местами наблюдается заснеженность. Гололедица возможна местами на дорогах Ровенской области.

Кроме того, на дорогах выполняют работы по противодействию гололеду, а именно обрабатывают противогололедными материалами. На данный момент обеспечен проезд всеми дорогами Украины, пробок не фиксируют.

"Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 173 единицы техники и 223 рабочих", - добавили в ведомстве.

Напомним, по прогнозу украинских синоптиков, сегодня в Харьковской и Луганской областях ожидается небольшой снег, а на остальной территории без осадков. Ожидается небольшое потепление до +5 градусов, однако ночью термометры снова покажут до -7 мороза.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что из-за антициклона Sarena, который образовался над Черным морем, снегопады отступят из Украины.